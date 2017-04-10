В Зеленодольском районе ищут двух пропавших рыбаков

Накануне в 12.33 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пропаже двух рыбаков. Как выяснилось, 8 апреля 33-летний мужчина и его 34-летний друг уехали на рыбалку на Золотой остров, который находится в районе железнодорожного моста ниже по течению Волги. В последний раз мужчины выходили на связь с семьей около десяти вечера. С тех пор их сотовые телефоны находятся вне зоны доступа.

Предположительно, рыбаки могли находиться на острове Золотой. У одного из них имелся там дачный домик. Заявитель сообщил, что рыбаков к реке привез коллега на «ГАЗели», и высадил их в районе дамбы Зеленого Дола, с лодкой и снастями. Оттуда мужчины отправились по воде на остров.

На место выехали спасатели ЗПСО № 2, сотрудники Казанской и Зеленодольской государственной инспекций по маломерным судам, добровольные спасательные бригады Зеленодольска и полицейские.

Выяснилось, что 8 апреля в 22.30 оба телефона были «запеленгованы» вблизи острова Маргарита. Очевидцы, опрошенные прибывшими на остров Золотой спасателями, сообщили, что слышали непонятные крики с воды 8 числа в темное время суток. На даче одного из пропаших рыбаков обнаружились их вещи.

Спасатели обследовали острова Золотой и Маргарита, акваторию Волги до реки Сумка и острова Свияжск. Поиски пока результатов не дали.

Полиция приняла заявления о пропавших без вести людей в работу. Поиски мужчин продолжатся.