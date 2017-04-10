Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия и США на грани боевых действий – Медведев
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольском районе ищут двух пропавших рыбаков

(Казань, 10 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана спасатели ищут двух мужчин, не вернувшихся с рыбалки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Накануне в 12.33 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пропаже двух рыбаков. Как выяснилось, 8 апреля 33-летний мужчина и его 34-летний друг уехали на рыбалку на Золотой остров, который находится в районе железнодорожного моста ниже по течению Волги. В последний раз мужчины выходили на связь с семьей около десяти вечера. С тех пор их сотовые телефоны находятся вне зоны доступа.

Предположительно, рыбаки могли находиться на острове Золотой. У одного из них имелся там дачный домик. Заявитель сообщил, что рыбаков к реке привез коллега на «ГАЗели», и высадил их в районе дамбы Зеленого Дола, с лодкой и снастями. Оттуда мужчины отправились по воде на остров.

На место выехали спасатели ЗПСО № 2, сотрудники Казанской и Зеленодольской государственной инспекций по маломерным судам, добровольные спасательные бригады Зеленодольска и полицейские.

Выяснилось, что 8 апреля в 22.30 оба телефона были «запеленгованы» вблизи острова Маргарита. Очевидцы, опрошенные прибывшими на остров Золотой спасателями, сообщили, что слышали непонятные крики с воды 8 числа в темное время суток. На даче одного из пропаших рыбаков обнаружились их вещи.

Спасатели обследовали острова Золотой и Маргарита, акваторию Волги до реки Сумка и острова Свияжск. Поиски пока результатов не дали.

Полиция приняла заявления о пропавших без вести людей в работу. Поиски мужчин продолжатся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Екатерина Уланова: «Итальянские команды всегда самоотверженны в защите»
Милонов внес в Думу закон о регистрации в соцсетях по паспорту
Британия предложит новые санкции против России на саммите G7
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Более 78% избирателей высказались за переименование Южной Осетии
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Познер не сдержал слез на «Минуте славы» Выступление одного из участников шоу талантов растрогало всех членов жюри
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
Сантехников обяжут работать по ночам
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь