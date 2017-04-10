Раскрыто разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области
Ранее произошедшее разбойное нападение на ювелирный салон Камышина раскрыли полицейские в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Ранее произошедшее разбойное нападение на ювелирный салон Камышина раскрыли полицейские в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на
19 марта в ювелирный салон ворвались двое неизвестных. Они распылили в помещении слезоточивый газ из баллончика и похитили с прилавка 8 лотков с золотыми изделиями и драгоценными камнями. Пока продавцы приходили в себя от газа, похитители вышли и скрылись на автомашине. Ущерб от похищенного составил 1 миллион 700 тысяч рублей.
Благодаря комплексу
Сейчас устанавливаются места сбыта похищенных ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ — «Разбой». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.