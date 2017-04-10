Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Депутат ГД ответил британскому детективу о попытке отравить его
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
США дарят России оправдание для удара по Украине – СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Муж Заворотнюк не пришёл на ее день рождения - СМИ
Навка удивила фанатов: фото с мужем из бани
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:26 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Раскрыто разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области

Ранее произошедшее разбойное нападение на ювелирный салон Камышина раскрыли полицейские в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

19 марта в ювелирный салон ворвались двое неизвестных. Они распылили в помещении слезоточивый газ из баллончика и похитили с прилавка 8 лотков с золотыми изделиями и драгоценными камнями. Пока продавцы приходили в себя от газа, похитители вышли и скрылись на автомашине. Ущерб от похищенного составил 1 миллион 700 тысяч рублей.

Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на территории Саратовской области подозреваемых в разбойном нападении. Это трое неработающих, ранее судимых за кражи, мошенничество и грабеж жителей Саратовской области, в возрасте 24, 26 и 28 лет. Один из налетчиков освободился из мест лишения свободы за несколько дней до налета. Подозреваемые признали свою вину.

Сейчас устанавливаются места сбыта похищенных ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ — «Разбой». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь