Раскрыто разбойное нападение на ювелирный салон в Волгоградской области

19 марта в ювелирный салон ворвались двое неизвестных. Они распылили в помещении слезоточивый газ из баллончика и похитили с прилавка 8 лотков с золотыми изделиями и драгоценными камнями. Пока продавцы приходили в себя от газа, похитители вышли и скрылись на автомашине. Ущерб от похищенного составил 1 миллион 700 тысяч рублей.

Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на территории Саратовской области подозреваемых в разбойном нападении. Это трое неработающих, ранее судимых за кражи, мошенничество и грабеж жителей Саратовской области, в возрасте 24, 26 и 28 лет. Один из налетчиков освободился из мест лишения свободы за несколько дней до налета. Подозреваемые признали свою вину.

Сейчас устанавливаются места сбыта похищенных ювелирных изделий. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ — «Разбой». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.