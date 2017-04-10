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14:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области полицейские остановили Volkswagen с 4 кг наркотиков

«Соли» и спайсы перевозили в коробках из-под овсяных хлопьев.

Автоинспекторы Богучарского района остановили автомобиль Volkswagen Polo на посту ДПС на 741 км автодороги М4 «Дон» в субботу, 8 апреля. Полицейские нашли в дорожной сумке 30-летнего водителя более 4 кг наркотиков. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 10 апреля.

Правоохранители остановили иномарку, следовавшую в направлении Ростова-на-Дону, для проверки документов. Установили, что у водителя нет регистрации на территории РФ. Сотрудники госинспекции обратили внимание на то, что мужчина нервничал. Полицейские провели досмотр автомобиля, в салоне обнаружили дорожную сумку. В ней находились коробки с овсяными хлопьями и детскими быстрорастворимыми напитками, однако внутри было кристаллическое вещество. Его направили на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком — около 2,75 кг «соли» и 1,5 кг спайса.

Водителя задержали в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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