В Воронежской области полицейские остановили Volkswagen с 4 кг наркотиков
«Соли» и спайсы перевозили в коробках
«Соли» и спайсы перевозили в коробках
Автоинспекторы Богучарского района остановили автомобиль Volkswagen Polo на посту ДПС на 741 км автодороги М4 «Дон» в субботу, 8 апреля. Полицейские нашли в дорожной сумке 30-летнего водителя более 4 кг наркотиков. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
Правоохранители остановили иномарку, следовавшую в направлении
Водителя задержали в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.