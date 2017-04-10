Житель Приангарья получил условный срок за незаконную рубку леса на 1,4 млн рублей

Усть-Илимский городской суд приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы условно и уплате штрафа в размере 300 тысяч рублей за незаконную вырубку леса в Иркутской области. Ущерб лесному фонду составил порядка 1,4 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Обстоятельства, установленные в ходе предварительного расследования данного уголовного дела, нашли свое полное подтверждение. Как следует из приговора, в октябре 2015 года мужчина на территории Тубинского участкового Северного лесничества Усть-Илимского района свершил незаконную рубку леса в общем объеме 312,4 кубометров. По итогу, лесному фонду РФ причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1,4 млн рублей.

«Судебное следствие длилось на протяжении девяти месяцев, виновная сторона активно защищалась. Несмотря на активное противодействие со стороны защиты, государственный обвинитель привел суду убедительный анализ имеющихся по делу доказательств», — отметили в ведомстве.

Также приговором суда предусмотрена конфискация лесозаготовительной техники — трех тракторов, двух жилых балков (домиков) и бензопил, которые использовались осужденным при совершении преступления.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.