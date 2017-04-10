Житель Приангарья получил условный срок за незаконную рубку леса на 1,4 млн рублей
Кроме того, злоумышленник уплатит 300 тысяч рублей штрафа.
Кроме того, злоумышленник уплатит 300 тысяч рублей штрафа.
Обстоятельства, установленные в ходе предварительного расследования данного уголовного дела, нашли свое полное подтверждение. Как следует из приговора, в октябре 2015 года мужчина на территории Тубинского участкового Северного лесничества
«Судебное следствие длилось на протяжении девяти месяцев, виновная сторона активно защищалась. Несмотря на активное противодействие со стороны защиты, государственный обвинитель привел суду убедительный анализ имеющихся по делу доказательств», — отметили в ведомстве.
Также приговором суда предусмотрена конфискация лесозаготовительной техники — трех тракторов, двух жилых балков (домиков) и бензопил, которые использовались осужденным при совершении преступления.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.