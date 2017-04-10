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14:39 (мск), источник: Uralpress.ru

Дело в отношении экс-главы Копейска Истомина направлено в суд

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейска, в период с 2012 по 2014 годы получил взятки на общую сумму не менее двух миллионов рублей за способствование в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в следственном управлении СК РФ области, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как уже сообщало агентство, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 и частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 миллионов до 4 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

26 июля Центральный районный суд Челябинска, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении Истомина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 сентября 2016 года. После того, как он сознался в преступлении и согласился на сотрудничество со следствием, мера пресечения была заменена на домашний арест. Суд продлил срок домашнего ареста до 25 апреля.

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