Смольный выделит более 40 млн рублей на помощь пострадавшим при взрыве в метро

«Выделить комитету по социальной политике 40,5 млн рублей на предоставление материальной помощи членам семей (родственникам) погибших (умерших) и гражданам, получившим повреждения здоровья различной степени тяжести в результате взрыва, за счет средств, предусмотренных статьей расходов «Резервный фонд Правительства Санкт-Петербурга», — отмечено в документе.

Членам семей умерших в результате взрыва, говорится в постановлении, выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей. Тем, кто получил тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести — полмиллиона, травмы легкой степени — четверть миллиона.

Комитет по соцполитике должен будет в пятидневной срок утвердить порядок предоставления материальной помощи. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка поручили обеспечить помощь в организации похорон. Контроль на выполнение постановления возложили на вице-губернатора Анну Митянину.

Ранее «Фонтанка» писала, что семьи погибших при взрыве смогут получить еще и компенсации из федерального бюджета, а также от метрополитена и Фонда социального страхования. Так, из средств федеральной казны родственники жертв получат по миллиону рублей. Выплаты от ГУП «Петербургский метрополитен» составят 2 млн 25 тысяч рублей на одного скончавшегося. В случае, если жертва теракта была трудоустроена, из Фонда социального страхования его семье также полагается до 1 млн рублей и 75 тысяч ежемесячной страховой выплаты.

Раненным, в зависимости от степени тяжести полученных травм, в общей сложности из городского и федерального бюджетов полагается 900 тысяч при средней и тяжелой степени и 450 тысяч при легкой. Максимальная выплата от метрополитена пострадавшим — до двух миллионов рублей и от 600 рублей до 11 тысяч рублей в случае нанесения вреда имуществу. От Фонда соцстрахования максимальная единовременная выплата — 94 тысячи и, в зависимости от трудового стажа, от 100 до 60% средней ежемесячной зарплаты.