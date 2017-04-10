Убийца жительницы Башкирии задержан в Екатеринбурге, ему предъявлено обвинение
УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Обвиняемый в убийстве молодой женщины в Стерлитамаке, 37-летний житель Республики Северная
УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Обвиняемый в убийстве молодой женщины в Стерлитамаке, 37-летний житель Республики Северная
Преступление было совершено в Стерлитамаке 29 марта 2017 года. Мужчина отправился к дому 23-летней знакомой, чтобы обсудить их взаимоотношения. Когда она выходила из лифта, злоумышленник ножом нанес ей
После допроса свидетелей и задержанного было установлено, что мотивом преступления стала ревность. Обвиняемый дал следователям подробные показания по существу дела. Расследование уголовного дела продолжается.