Убийца жительницы Башкирии задержан в Екатеринбурге, ему предъявлено обвинение

Преступление было совершено в Стерлитамаке 29 марта 2017 года. Мужчина отправился к дому 23-летней знакомой, чтобы обсудить их взаимоотношения. Когда она выходила из лифта, злоумышленник ножом нанес ей колото-резаные ранения, в том числе, в области шеи. От ран потерпевшая скончалась на месте.

После допроса свидетелей и задержанного было установлено, что мотивом преступления стала ревность. Обвиняемый дал следователям подробные показания по существу дела. Расследование уголовного дела продолжается.