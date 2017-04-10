Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Мнение: как Россия ответит на теракт
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может ответить на сирийскую атаку США ударом по Порошенко
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Муж Заворотнюк не пришёл на ее день рождения - СМИ
Навка удивила фанатов: фото с мужем из бани
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Последствия циклона «Дебби»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Убийца жительницы Башкирии задержан в Екатеринбурге, ему предъявлено обвинение

УФА, 10 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Обвиняемый в убийстве молодой женщины в Стерлитамаке, 37-летний житель Республики Северная Осетия-Алания задержан в Екатеринбурге сотрудниками подразделений полиции и Росгвардии, сообщает Следственный комитет по Башкортостану. Сейчас задержанный находится под стражей. Ему предъявлено обвинение, свою вину он признал.

Преступление было совершено в Стерлитамаке 29 марта 2017 года. Мужчина отправился к дому 23-летней знакомой, чтобы обсудить их взаимоотношения. Когда она выходила из лифта, злоумышленник ножом нанес ей колото-резаные ранения, в том числе, в области шеи. От ран потерпевшая скончалась на месте.

После допроса свидетелей и задержанного было установлено, что мотивом преступления стала ревность. Обвиняемый дал следователям подробные показания по существу дела. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
ЦБ отозвал лицензию у банка из первой сотни
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной Наделавшая шума история 17-летней жительницы Ульяновска легла в основу нового номера резидентов Comedy Club
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь