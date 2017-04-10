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13:59 (мск), источник: Фонтанка

В Пулково трап повредил Boeing «Китайских авиалиний»

В Петербурге Следственный комитет изучает инцидент в аэропорту Пулково. Самолет «Китайских авиалиний» поврежден трапом.

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, сегодня, 10 апреля, назначена проверка по факту повреждения самолета трапом в Пулково.

«При отгоне телетрапа было повреждено воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines. На борту самолета находились 70 пассажиров. Они сняты с борта и размещены в гостинице до замены воздушного судна», — уточнили в СЗ СУ.

Следственная группа осмотрела Boeing 757 и зафиксировала повреждения.

По данным Пулково, рейс CZ 6036 до Ланчжоу должен был отправиться 9 апреля в 20 часов 30 минут. Из-за повреждения лайнера вылет отменили.

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