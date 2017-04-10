В Пулково трап повредил Boeing «Китайских авиалиний»
В Петербурге Следственный комитет изучает инцидент в аэропорту Пулково. Самолет «Китайских авиалиний» поврежден трапом.
В Петербурге Следственный комитет изучает инцидент в аэропорту Пулково. Самолет «Китайских авиалиний» поврежден трапом.
Как сообщили «Фонтанке» в
«При отгоне телетрапа было повреждено воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines. На борту самолета находились 70 пассажиров. Они сняты с борта и размещены в гостинице до замены воздушного судна», — уточнили в СЗ СУ.
Следственная группа осмотрела Boeing 757 и зафиксировала повреждения.
По данным Пулково, рейс CZ 6036 до Ланчжоу должен был отправиться 9 апреля в 20 часов 30 минут.