В Пулково трап повредил Boeing «Китайских авиалиний»

Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, сегодня, 10 апреля, назначена проверка по факту повреждения самолета трапом в Пулково.

«При отгоне телетрапа было повреждено воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines. На борту самолета находились 70 пассажиров. Они сняты с борта и размещены в гостинице до замены воздушного судна», — уточнили в СЗ СУ.

Следственная группа осмотрела Boeing 757 и зафиксировала повреждения.