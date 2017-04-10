Пенсионерка из Приангарья едва не погибла на пожаре из-за церковных свечей

Трое школьников спасли 86-летнюю пенсионерку на пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Ленина в Тулуне Иркутской области. Причиной возгорания стала зажженная церковная свеча, которую женщина зажгла перед иконами на деревянном комоде. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Обычный школьный день стал для троих молодых людей настоящим событием. На урок математики к ним пришел сотрудник МЧС. Поводом для визита стал настоящий геройский поступок: Денис, Семен и Александр в минувшую субботу спасли на пожаре женщину. 86-летняя жительница Тулуна в преддверии церковного праздника зажгла свечи перед иконами, на деревянном комоде и оставила их без присмотра. Пламя перекинулось на мебель и начался пожар, который чуть было не обернулся трагедией. Трое школьников, проходили мимо и, увидев дым из окна, бросились помогать. Возле подъезда их встретила соседка с криками о помощи. Мальчишки со всех ног побежали в задымленный подъезд.

«Когда мы поднялись на третий этаж, увидели что в открытой двери квартиры стоит бабушка, все вокруг было в дыму, она держалась за дверную ручку и не могла пошевелиться. Я взял ее за руки и, силой выдернул на лестничную клетку, она схватилась за перила и не хотела идти вниз, тогда мы вместе с ребятами взяли ее на руки и вынесли из подъезда», — сказал один из школьников Денис Гололобов.

На момент прибытия пожарных расчетов комната в квартире на третьем этаже была охвачена огнем, подъезд сильно задымлен. Звеном газодымозащитной службы с верхних этажей были эвакуированы четыре человека. Хозяйку квартиры спасли школьники, и к этому времени ее уже осматривали врачи скорой медицинской помощи.

Сегодня спасатели благодарили Дениса Гололобова, Семена Хисмутдинова и Александра Пукало за проявленную смелость перед лицом опасности, неравнодушие и спасение человеческой жизни.