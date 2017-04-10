Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
У Александра Кержакова родился третий ребенок (фото)
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пенсионерка из Приангарья едва не погибла на пожаре из-за церковных свечей

Трое школьников спасли пожилую женщину.

Трое школьников спасли 86-летнюю пенсионерку на пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Ленина в Тулуне Иркутской области. Причиной возгорания стала зажженная церковная свеча, которую женщина зажгла перед иконами на деревянном комоде. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Обычный школьный день стал для троих молодых людей настоящим событием. На урок математики к ним пришел сотрудник МЧС. Поводом для визита стал настоящий геройский поступок: Денис, Семен и Александр в минувшую субботу спасли на пожаре женщину. 86-летняя жительница Тулуна в преддверии церковного праздника зажгла свечи перед иконами, на деревянном комоде и оставила их без присмотра. Пламя перекинулось на мебель и начался пожар, который чуть было не обернулся трагедией. Трое школьников, проходили мимо и, увидев дым из окна, бросились помогать. Возле подъезда их встретила соседка с криками о помощи. Мальчишки со всех ног побежали в задымленный подъезд.

«Когда мы поднялись на третий этаж, увидели что в открытой двери квартиры стоит бабушка, все вокруг было в дыму, она держалась за дверную ручку и не могла пошевелиться. Я взял ее за руки и, силой выдернул на лестничную клетку, она схватилась за перила и не хотела идти вниз, тогда мы вместе с ребятами взяли ее на руки и вынесли из подъезда», — сказал один из школьников Денис Гололобов.

На момент прибытия пожарных расчетов комната в квартире на третьем этаже была охвачена огнем, подъезд сильно задымлен. Звеном газодымозащитной службы с верхних этажей были эвакуированы четыре человека. Хозяйку квартиры спасли школьники, и к этому времени ее уже осматривали врачи скорой медицинской помощи.

Сегодня спасатели благодарили Дениса Гололобова, Семена Хисмутдинова и Александра Пукало за проявленную смелость перед лицом опасности, неравнодушие и спасение человеческой жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Земли Чертугеевского залива стали "яблоком раздора" между ВСРП и Минимущества Приангарья
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь