Южноуральцы заплатят 150 тысяч рублей за убитую косулю

Суд установил, что в ночь на 12 января нарушители, находясь в салоне автомобиля и имея при себе охотничий карабин, незаконно выследили на территории Шуранкульского государственного заказника и добыли одну особь сибирской косули. После чего, браконьеры пытались продолжить движение, однако были задержаны сотрудниками ОГУ «ООПТ Челябинской области».

В результате преступных действий был причинен материальный ущерб Министерству экологии Челябинской области в размере 140 000 рублей.

Мировой суд Красноармейского района признал виновным двух установленных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.2.ст.258 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей каждому.