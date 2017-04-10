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14:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральцы заплатят 150 тысяч рублей за убитую косулю

Мировой суд Красноармейского района вынес приговор по уголовному делу о незаконной охоте. Двое браконьеров, застрелившие в январе 2016 года косулю, выплатят штраф в 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Суд установил, что в ночь на 12 января нарушители, находясь в салоне автомобиля и имея при себе охотничий карабин, незаконно выследили на территории Шуранкульского государственного заказника и добыли одну особь сибирской косули. После чего, браконьеры пытались продолжить движение, однако были задержаны сотрудниками ОГУ «ООПТ Челябинской области».

В результате преступных действий был причинен материальный ущерб Министерству экологии Челябинской области в размере 140 000 рублей.

Мировой суд Красноармейского района признал виновным двух установленных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.2.ст.258 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей каждому.

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