В Светлогорске на остановке найден бесхозный рюкзак: выезжали саперы

— На место была отправлена оперативно-следственная группа РОВД, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов. — Сотрудники милиции, действительно, обнаружили бесхозный рюкзак. Было принято решение вызвать саперно-пиротехническую группу войсковой части 5527. Были приняты полагающиеся в подобных случаях меры безопасности, в частности, остановка оцеплена и закрыта для доступа. В 9 утра саперно-пиротехническая группа выполнила свою работу — с подобающими мерами безопасности они осмотрели рюкзак. Ничего подозрительно в нем обнаружено не было.

Павильон открыт для пользования пассажирами.