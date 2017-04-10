Четырёх подростков отцепили от грузового поезда в Петербурге
На грузовом поезде в Петербурге обнаружили четырех несовершеннолетних «зайцев». Всей компании пришлось объясняться в отделе полиции.
На грузовом поезде в Петербурге обнаружили четырех несовершеннолетних «зайцев». Всей компании пришлось объясняться в отделе полиции.
Как сообщили в
Их доставили в линейный отдел полиции, где трое 16-летних подписали административные протоколы о «нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Младший, которому исполнилось 15 лет, вынужден был дождаться родителей, которым пришлось отвечать за развлечения ребёнка. В их отношении составлен протокол о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
В марте 2017-го Госдума ФС РФ приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. Согласно новой статье уголовного кодекса за действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, в том числе — за езду на крыше вагонов, нарушителям будет грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо до двух лет ограничение свободы, либо лишение свободы на тот же срок.