Четырёх подростков отцепили от грузового поезда в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО 10 апреля, «зацепившихся» за вагоны грузового состава подростков заметили позавчера путейцы на станции Белоостров и сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники транспортной полиции сняли четверых нарушителей: учащегося колледжа и трёх школьников.

Их доставили в линейный отдел полиции, где трое 16-летних подписали административные протоколы о «нарушении правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Младший, которому исполнилось 15 лет, вынужден был дождаться родителей, которым пришлось отвечать за развлечения ребёнка. В их отношении составлен протокол о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

В марте 2017-го Госдума ФС РФ приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за хулиганство на транспорте. Согласно новой статье уголовного кодекса за действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, в том числе — за езду на крыше вагонов, нарушителям будет грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо до двух лет ограничение свободы, либо лишение свободы на тот же срок.