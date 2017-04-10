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16:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Клещи укусили уже 49 жителей Иркутской области

Клещи укусили уже 49 жителей региона. В Иркутском, Ангарском, Ольхонском, Усольском, Черемховском и Зиминском районах.

26 насекомых исследовали, в одном из них обнаружен возбудитель боррелиоза. Роспотребнадзор напоминает — наиболее надёжный способ защиты от клещевого энцефалита — прививка. В области её сделали уже 29 тысяч человек. Обработки в парках, скверах, садоводствах, детсадах и школах специалисты начнут проводить в мае.

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