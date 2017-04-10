Клещи укусили уже 49 жителей Иркутской области

26 насекомых исследовали, в одном из них обнаружен возбудитель боррелиоза. Роспотребнадзор напоминает — наиболее надёжный способ защиты от клещевого энцефалита — прививка. В области её сделали уже 29 тысяч человек. Обработки в парках, скверах, садоводствах, детсадах и школах специалисты начнут проводить в мае.