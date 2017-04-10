Массовая драка в Одессе: задержаны 20 человек

Драка началась после того, как экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненеко вступил в словесную перепалку с «куликовцами». Его возмутили «сепаратистские лозунги», которые выкрикивали оппоненты.

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В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.

По данным издания по состоянию на 12:30 понедельника, полиция задержала около 20 активистов патриотических организаций.

Ранее сообщалось, что митинг активистов Антимайдана на Куликовом поле в Одессе завершился потасовкой с активистами «Правого сектора», один из последних был задержан правоохранителями.