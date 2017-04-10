Массовая драка в Одессе: задержаны 20 человек
Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами «Куликова поля», а также с полицейскими.
Активисты одесских патриотических организаций в День освобождения города от фашистских захватчиков подрались со своими оппонентами — активистами «Куликова поля», а также с полицейскими.
Драка началась после того, как
В результате, двоих соратников Стерненко задержала полиция. Их пытались отбить у правоохранителей, активисты оцепили машину, но полицейским все же удалось выехать из окружения толпы.
По данным издания по состоянию на 12:30 понедельника, полиция задержала около 20 активистов патриотических организаций.
Ранее сообщалось, что митинг активистов Антимайдана на Куликовом поле в Одессе завершился потасовкой с активистами «Правого сектора», один из последних был задержан правоохранителями.