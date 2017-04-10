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15:07 (мск), источник: Интерфакс

В Москве стартовала операция по пресечению торговли первоцветами

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы совместно с ГУ МВД России по Москве с 10 по 28 апреля проводят операцию «Первоцвет» по пресечению торговли растениями, занесенными в Красные книги России и Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Операция “Первоцвет” на территории Москвы проводится ежегодно с целью выявления и пресечения фактов ввоза, сбора и незаконной торговли редкими и исчезающими видами растений, занесенными в Красную книгу РФ и Красную книгу Москвы. В ходе операции проводятся обследования рынков, выборочный досмотр граждан на вокзалах. При выявлении фактов незаконной торговли редкими видами растений, нарушители будут привлечены к административной ответственности», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента природопользования в понедельник.

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Кроме того, по словам собеседника агентства, мероприятия по защите раннецветущих растений также проводятся на особо охраняемых территориях Москвы. В рамках ежедневных обходов инспекторами осуществляется контроль за соблюдением природоохранного законодательства, уделяется повышенное внимание местам произрастания раннецветущих растений.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством на территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение памятников природы, уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.

«Сотрудники ГПБУ “Мосприрода” также проводят эколого-просветительские мероприятия, направленные на разъяснение горожанам всех возрастов важности бережного отношения к раннецветущим растениям и местам их произрастания. В дирекциях природных территорий и экоцентрах запланировано проведение выставок, лекций, экскурсий и тематических занятий, распространяются листовки и развешиваются плакаты», — рассказали в департаменте.

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