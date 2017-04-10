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15:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На берегу реки Карачан в Воронежской области нашли тело пенсионера

Причину смерти 78-летнего сельчанина установят эксперты.

Родственники 78-летнего мужчины нашли его тело на берегу реки Карачан вечером субботы, 8 апреля. Жителя села Алешки Терновского района искали три дня, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» односельчане мужчины в понедельник, 10 апреля.

Страдающий частичной потерей памяти пенсионер ушел из дома в среду, 5 апреля. Мужчина жил с дочерью и ее семьей. Дочь обратилась с просьбой о помощи в розыске отца в группу районной газеты «Савальские зори» (входит в РИА «Воронеж») в соцсети. Односельчане нашли для ориентировки фото пенсионера в своих архивах. Затем женщина написала заявление в полицию. Несколько дней о местонахождении пенсионера не было известно.

— Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено, точную причину смерти установит экспертиза, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в полиции.

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