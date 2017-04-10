На берегу реки Карачан в Воронежской области нашли тело пенсионера

Родственники 78-летнего мужчины нашли его тело на берегу реки Карачан вечером субботы, 8 апреля. Жителя села Алешки Терновского района искали три дня, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» односельчане мужчины в понедельник, 10 апреля.

Страдающий частичной потерей памяти пенсионер ушел из дома в среду, 5 апреля. Мужчина жил с дочерью и ее семьей. Дочь обратилась с просьбой о помощи в розыске отца в группу районной газеты «Савальские зори» (входит в РИА «Воронеж») в соцсети. Односельчане нашли для ориентировки фото пенсионера в своих архивах. Затем женщина написала заявление в полицию. Несколько дней о местонахождении пенсионера не было известно.

— Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено, точную причину смерти установит экспертиза, — рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в полиции.