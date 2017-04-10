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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионера из Башкирии обокрали при продаже квартиры

Мошенник «увел» с карты 63-летнего мужчины 30 тысяч рублей.

Интернет-мошенники украли у 63-летнего пенсионера из Белебея 30 тысяч рублей.

В дежурную часть МВД по Белебеевскому району Башкирии обратился местный житель. Мужчина рассказал, что его обокрали неизвестные мошенники. На место выехали оперативники.

Позже сыщики выяснили все подробности инцидента. Оказалось, что пожилой мужчина хотел продать свою квартиру. Вскоре нашелся первый покупатель — неизвестный парень почти сразу согласился купить квартиру. Даже предложил внести предоплату. Для этого попросил продиктовать код, который должен прийти на телефон жертвы. Доверчивый пенсионер выполнил странное условие покупателя. После с его карты списалось 30 тысяч рублей.

Следователи уже начали поиск мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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