В Сызрани будут судить инспектора Ростехнадзора за взятку

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, обвиняемого в получении взятки, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 17 февраля 2017 года, инспектор, при исполнении должностных обязанностей, получил от индивидуального предпринимателя взятку 30 тысяч рублей за выдачу документа — замечания по объекту «Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой город Сызрань и Сызранского района с подключением котла наружного исполнения для отопления нежилого здания, расположенного в одном из домов».

Уголовное дело рассмотрит Сызранский городской суд. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.