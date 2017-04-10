В Сызрани будут судить инспектора Ростехнадзора за взятку
Инспектор управления Ростехнадзора взял с предпринимателя деньги за выполнение своих должностных обязанностей.
Инспектор управления Ростехнадзора взял с предпринимателя деньги за выполнение своих должностных обязанностей.
В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью
По версии следствия, 17 февраля 2017 года, инспектор, при исполнении должностных обязанностей, получил от индивидуального предпринимателя взятку 30 тысяч рублей за выдачу документа — замечания по объекту «Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой город Сызрань и Сызранского района с подключением котла наружного исполнения для отопления нежилого здания, расположенного в одном из домов».
Уголовное дело рассмотрит Сызранский городской суд. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.