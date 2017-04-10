Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Пескову задали вопрос об отказе России перехватить ракеты США
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
США дарят России оправдание для удара по Украине – СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Муж Заворотнюк не пришёл на ее день рождения - СМИ
Навка удивила фанатов: фото с мужем из бани
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:24 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани будут судить инспектора Ростехнадзора за взятку

Инспектор управления Ростехнадзора взял с предпринимателя деньги за выполнение своих должностных обязанностей.

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, обвиняемого в получении взятки, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, 17 февраля 2017 года, инспектор, при исполнении должностных обязанностей, получил от индивидуального предпринимателя взятку 30 тысяч рублей за выдачу документа — замечания по объекту «Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой город Сызрань и Сызранского района с подключением котла наружного исполнения для отопления нежилого здания, расположенного в одном из домов».

Уголовное дело рассмотрит Сызранский городской суд. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения УФСБ России по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Песков: В графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США
СМИ: Дания может блокировать строительство «Северного потока»
Россияне стали больше симпатизировать США, ЕС и Украине
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
Американцы впервые за 42 года вывели в море новый авианосец
Спорт
«Вашингтон» Овечкина — первый, «Тампа» Кучерова без плей-офф Девяносто девятый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершился в воскресенье десятью встречами
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь