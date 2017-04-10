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14:49 (мск), источник: Интерфакс

Станцию метро «Международная» в Петербурге закрыли из-за подозрительной коробки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Станция метро «Международная» в Петербурге закрыта на вход и выход в понедельник днем.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба петербургского метрополитена, станцию «Международная» закрыли в 14.27. Причиной закрытие стало обнаружение в верхнем вестибюле бесхозной коробки.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. В четверг, 6 апреля, Следственный комитет сообщил о задержании восьми подозреваемых в причастности к теракту, шестерых в Петербурге и двоих в Москве. В пятницу они были арестованы.

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