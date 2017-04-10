Банду хулиганов-разбойников осудили в Ростовской области

По информации региональной прокуратуры, они обвинялись по разным статьям — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений группой лиц по предварительному сговору», «Разбой», «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества», а также «Хулиганство».

Следствием было установлено, что эта группа молодых людей из хулиганских побуждений провоцировала драки, грабила, обворовывала и избивала случайных граждан. Например, в сентябре 2013 года на территории Неклиновского района они просто так уничтожили и повредили имущество потерпевшего на общую сумму свыше 30 тыс. рублей, а затем его избили и отобрали пистолет. Но на этом молодые люди не остановились — они расстреляли потерпевшего (причем целились в голову), после чего скрылись.

Также в 2013 году четверо участников из этой банды устроили драку в одном из таганрогских кафе — на этот раз жертвами хулиганов стали пять незнакомых им человек. Один из них получил тяжкий вред здоровью. При этом потерпевшие лишились некоторых вещей на сумму свыше 20 тыс. рублей — хулиганы успели обокрасть их.

Уже в 2014 году двое подельников из хулиганской группы продолжили свои действия на территории Неклиновского района. Они через окно залезли в дом, где избили хозяина — он получил тяжкий вред здоровью. Спустя буквально месяц другой хулиган из этой группы напал на супружескую пару и также сильно избил их.

Чувствуя безнаказанность, молодые люди пустились во все тяжкие — в начале 2015 года двое из них напали на одно из предприятий Неклиновского района — избили сторожей и украли деньги. После этого они, угрожая ножом продавщице ларька, совершили ряд хулиганских действий. У одного из участников преступной группы в доме нашли незаконно приобретенное оружие — обрез двуствольного охотничьего ружья.

Но полицейские все же сумели доказать их причастность к преступлениям, молодых людей задержали. Приговором суда они признаны виновными. Им назначены наказания различной степени строгости — от 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима до 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом пятеро из них отбывать наказание будут в колониях строгого режима, подчеркнули в прокуратуре Ростовской области.