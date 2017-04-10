Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за угрозы подтопления населенных пунктов
В зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области.
В зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области.
НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории Новосибирской области в связи с угрозой подтопления населенных пунктов во время паводка. Соответствующее постановление подписано на заседании правительства региона, сообщила
«Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации вводится в Новосибирской области 10 апреля с 18:00 местного времени (14:00 мск). Соответствующий режим устанавливается для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.
Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов доложил на заседании, что
«С учетом прогноза
Также было утверждено распоряжение о выделении 26,5 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области на приобретение оборудования и снаряжения для проведения противопаводковых мероприятий.