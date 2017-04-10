Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за угрозы подтопления населенных пунктов

НОВОСИБИРСК, 10 апреля. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории Новосибирской области в связи с угрозой подтопления населенных пунктов во время паводка. Соответствующее постановление подписано на заседании правительства региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Согласно документу, режим чрезвычайной ситуации вводится в Новосибирской области 10 апреля с 18:00 местного времени (14:00 мск). Соответствующий режим устанавливается для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов доложил на заседании, что из-за обильных осадков, выпавших осенью и зимой, в регионе сформировались условия, негативно влияющие на прохождение паводка.

«С учетом прогноза Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при наихудшем сценарии развития обстановки в зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы», — отметил Орлов.

Также было утверждено распоряжение о выделении 26,5 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области на приобретение оборудования и снаряжения для проведения противопаводковых мероприятий.