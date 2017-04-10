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16:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже нанятый по объявлению грузчик попытался задушить клиентку

Когда девушка потеряла сознание, парень обокрал ее квартиру.

Полиция поймала 20-летнего воронежца, обокравшего и попытавшегося задушить 29-летнюю девушку, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 10 апреля. Горожанка познакомилась с молодым человеком по объявлению, когда разыскивала грузчиков. Парень помог ей перевезти мебель, а через некоторое время пришел к ней домой и напал на нее. Когда девушка потеряла сознание, молодой человек забрал из квартиры золото, мобильный телефон, фотоаппарат и электронную книгу.

Инцидент произошел 30 марта. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Железнодорожного района. Воронежца задержали, он признал вину. Оперативники изъяли часть похищенных вещей.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Он находится в изоляторе. Молодому человеку грозят штраф и до восьми лет лишения свободы.

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