В Воронеже нанятый по объявлению грузчик попытался задушить клиентку
Когда девушка потеряла сознание, парень обокрал ее квартиру.
Когда девушка потеряла сознание, парень обокрал ее квартиру.
Полиция поймала 20-летнего воронежца, обокравшего и попытавшегося задушить 29-летнюю девушку, сообщила
Инцидент произошел 30 марта. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Железнодорожного района. Воронежца задержали, он признал вину. Оперативники изъяли часть похищенных вещей.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Он находится в изоляторе. Молодому человеку грозят штраф и до восьми лет лишения свободы.