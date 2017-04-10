Австралийский рэпер уплыл из ресторана, чтобы не оплачивать счет
Австралийский рэпер Терри Пек по прозвищу 2pec, пообедавший на крупную сумму в рыбном ресторане, попытался скрыться от персонала вплавь, чтобы не платить по счету.
Австралийский рэпер Терри Пек по прозвищу 2pec, пообедавший на крупную сумму в рыбном ресторане, попытался скрыться от персонала вплавь, чтобы не платить по счету.
33-летний мужчина предстал перед судом в понедельник после инцидента в ресторане Omeros Bros на курорте Серферс Парадайз. Сообщается, что он съел там двух омаров, осьминога, а также выпил 21 устричный шот с водкой и несколько бутылок пива.
«О Боже! Он один?» — спросила судья Джоан Уайт во время рассмотрения дела мужчины, которому предъявлены обвинения в краже и нападении, передает
Счет за обед в ресторане превышал 450 долларов, но вместо того чтобы заплатить, Пек прыгнул в море и попытался уплыть.
Терри Пек также заявил, что поданные ему омары были переварены. Представитель ресторана Марк Хуннибун отверг критику в адрес качества приготовления продуктов, заявив: «Мы гордимся тем, как прекрасно готовим наших омаров».
Австралийские СМИ уже нашли несколько примеров творчества рэпера, включая песню «Ози ози ози ой ой ой».
Австралия — далеко не единственная страна, где рестораны сталкиваются с проблемой побега клиентов.
В прошлом месяце испанская полиция арестовала предполагаемого главаря банды, которая совершила серию гастрономических набегов на рестораны, ни разу не заплатив по счету.
В марте группа, куда входили более 100 человек, заказала блюд и напитков на две тысячи евро в ресторане отеля «Кармен» на
Аналогичный инцидент спустя неделю произошел в ресторане El Rincon de Pepin неподалеку после «празднования свадьбы».