Австралийский рэпер уплыл из ресторана, чтобы не оплачивать счет

33-летний мужчина предстал перед судом в понедельник после инцидента в ресторане Omeros Bros на курорте Серферс Парадайз. Сообщается, что он съел там двух омаров, осьминога, а также выпил 21 устричный шот с водкой и несколько бутылок пива. «О Боже! Он один?» — спросила судья Джоан Уайт во время рассмотрения дела мужчины, которому предъявлены обвинения в краже и нападении, передает Эй-би-си.

Счет за обед в ресторане превышал 450 долларов, но вместо того чтобы заплатить, Пек прыгнул в море и попытался уплыть.

Полиция на водных мотоциклах отправилась в погоню за рэпером, который позже объявил, что плыл на помощь подруге, в это самое время рожавшей на пляже, сообщают местные СМИ.

Терри Пек также заявил, что поданные ему омары были переварены. Представитель ресторана Марк Хуннибун отверг критику в адрес качества приготовления продуктов, заявив: «Мы гордимся тем, как прекрасно готовим наших омаров». Австралийские СМИ уже нашли несколько примеров творчества рэпера, включая песню «Ози ози ози ой ой ой».

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/311257936&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true?wmode=opaque"></iframe>

Австралия — далеко не единственная страна, где рестораны сталкиваются с проблемой побега клиентов. В прошлом месяце испанская полиция арестовала предполагаемого главаря банды, которая совершила серию гастрономических набегов на рестораны, ни разу не заплатив по счету. В марте группа, куда входили более 100 человек, заказала блюд и напитков на две тысячи евро в ресторане отеля «Кармен» на северо-западе Испании. Злоумышленники утверждали, что устраивают праздничный обед по случаю крестин, но потом попытались сбежать, не заплатив. Аналогичный инцидент спустя неделю произошел в ресторане El Rincon de Pepin неподалеку после «празднования свадьбы».