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16:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Водители двух автомобилей Toyota Camry устроили разборки с оружием на дороге в Иркутске

Пострадавших в результате инцидента нет.

Конфликт двух водителей Toyota Camry произошел на улице Дзержинского в столице Приангарья сегодня, 10 апреля. Один из участников инцидента использовал пистолет, для «аргументации» своей позиции. Полицейский патруль, который увидел потасовку задержал одного из участников потасовки. В результате конфликта никто не пострадал. Сейчас полиция ведет розыск лиц, которые находились вместе с вооруженным автомобилистом, по данному факту проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, около 15.00 сотрудники ППС пресекли потасовку водителей на улице Дзержинского в Иркутске. В результате один из участников происшествия был задержан на месте при попытке скрыться», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пострадавших в результате дорожного инцидента нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются мотивы и обстоятельства конфликта.

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