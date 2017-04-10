Пятеро черных риелторов убили квартировладельца в Екатеринбурге

Сотрудники следственного комитета установили, что в июле 2014 года 30-летний подсудимый познакомился с другим подсудимым. Тот рассказал ему, что он находится в ссоре с родным братом, у которого в собственности комната в коммунальной квартире. В этом же месяце трое сообщников похитили мужчину, забрав с собой и его паспорт. Сообщники вывезли потерпевшего на территорию пустыря между гаражными кооперативами в районе улицы Челюскинцев и, напоили его чтобы склонить его к подписанию доверенности на отказ недвижимости. Мужчину подельники удерживали два дня. В последующем, 9 июля 2014 года злоумышленники привезли потерпевшего к нотариусу в Новую Лялю. Потерпевший, опасаясь высказанных в его адрес угроз, в нотариальной конторе подписал доверенность на право распоряжения его имуществом. После чего его привезли в Екатеринбург, где на том же пустыре двое подсудимых нанесли каждый не менее 5 ударов по голове и телу потерпевшего, угрожая убийством. Только 11 июля 2014 года потерпевший, воспользовавшись тем, что соучастники уснули, сбежал и обратился в правоохранительные органы.

Аналогичным образом, в декабре 2014 года 30-летний подсудимый, познакомившись с злоупотреблявшим спиртные напитки мужчиной и зная, что он является собственником двухкомнатной квартиры по ул. Советская в г. Екатеринбурге, систематически предоставлял ему для распития спирт, обеспечив себе возможность беспрепятственного нахождения в квартире. Через некоторое время указанный мужчина, доверяя подсудимому, в состоянии алкогольного опьянения подписал договор купли-продажи квартиры, в котором была отметка, что потерпевшему переданы денежные средства в размере 3 млн. рублей в счет покупки квартиры. После чего по указанию 30-летнего подсудимого трое его подельников вывезли потерпевшего в коллективный сад «Дорожник» в Алапаевске, где шнуром от электрического чайника его задушили, после чего в костре сожгли его тело.

В итоге приговором суда всем пяти подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 22 лет лишения свободы. При этом четверо осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а один — в исправительной колонии особого режима.