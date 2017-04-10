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15:50 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области у собаки выявили бешенство

В Миллерово выявили бешенство у собаки, это шестой случай заболевания в нынешнем году, сообщает пресс-служба Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

В Миллеровскую ветлечебницу обратился обеспокоенный местный житель. Мужчина рассказал, что около месяца назад к нему прибилась собака, похожая на охотничью. Спустя три недели животное стало отказываться от еды и питья, а еще через неделю пало. Лабораторные исследования выявили у умершей собаки бешенство. Людей, которые контактировали с ней, направили в больницу.

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