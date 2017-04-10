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15:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде из-за бесхозного пакета нарушилось движение электричек

10 апреля в Волгограде были остановлены две электрички и отменена еще одна из-за обнаруженного подозрительного предмета.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, бесхозный пакет был найден этим утром, в 08:52, в одном из вагонов электропоезда № 6326 Волгоград-1 — Тракторная Пассажирская.

Чтобы убедиться, что это не попытка теракта, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и кинологи с собакой. Проверка показала, что угрозы содержимое пакета не несет.

В результате происшествия были остановлены два электропоезда, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 — Тракторная Пассажирская и Татьянка — Тракторная Пассажирская. А электропоезд сообщением Тракторная Пассажирская — Волгоград-1 — отменен.

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