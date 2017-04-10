В Волгограде из-за бесхозного пакета нарушилось движение электричек
10 апреля в Волгограде были остановлены две электрички и отменена еще одна
10 апреля в Волгограде были остановлены две электрички и отменена еще одна
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Чтобы убедиться, что это не попытка теракта, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и кинологи с собакой. Проверка показала, что угрозы содержимое пакета не несет.
В результате происшествия были остановлены два электропоезда, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 — Тракторная Пассажирская и Татьянка — Тракторная Пассажирская. А электропоезд сообщением Тракторная Пассажирская — Волгоград-1 — отменен.