В Волгограде из-за бесхозного пакета нарушилось движение электричек

Как сообщает пресс-служба ПривЖД, бесхозный пакет был найден этим утром, в 08:52, в одном из вагонов электропоезда № 6326 Волгоград-1 — Тракторная Пассажирская.

Чтобы убедиться, что это не попытка теракта, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и кинологи с собакой. Проверка показала, что угрозы содержимое пакета не несет.

В результате происшествия были остановлены два электропоезда, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 — Тракторная Пассажирская и Татьянка — Тракторная Пассажирская. А электропоезд сообщением Тракторная Пассажирская — Волгоград-1 — отменен.