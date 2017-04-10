В Тольятти осужден экс- глава одного из структурных подразделений РЖД

Суд Комсомольского района Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Жигулевской дистанции пути структурного подразделения ОАО «РЖД», признав его виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

Действуя по разработанной им самим схеме хищения имущества, начальник Жигулевской дистанции пути в конце 2015 списал как уложенные в железнодорожный путь 21 новый рельс, которые продал за 200 тысяч рублей руководителю одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по ремонту и обслуживанию верхних строений пути. Деньги за незаконные действия были перечислены на банковскую карту его сестры.

Злоумышленник не подозревал, что каждый его шаг и действия его покупателя отслеживаются правоохранительными органами. Необходимо отметить, что уголовное дело было возбуждено лишь благодаря вмешательству транспортной прокуратуры, добившейся от владельца похищенного имущества — ОАО «РЖД» заявления о причиненном ущербе, размер которого составил почти миллион рублей — более 922 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, однако от дачи показаний отказался.

За совершение имущественного преступления суд приговорил бывшее должностное лицо к штрафу 250 тысяч рублей. Со своего места работы в связи с содеянным ему пришлось уволиться.

В целях обеспечения исполнения приговора судом сохранен наложенный на принадлежащий осужденному автомобиль Toyota LAND CRUISER 200. Предмет преступления возвращен его балансодержателю — структурному подразделению ОАО «РЖД».