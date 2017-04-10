В Тольятти осужден экс- глава одного из структурных подразделений РЖД
Бывший руководитель одного из структурных подразделений ОАО «РЖД» похитил имущество компании почти на один млн рублей.
Бывший руководитель одного из структурных подразделений ОАО «РЖД» похитил имущество компании почти на один млн рублей.
Суд Комсомольского района Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Жигулевской дистанции пути структурного подразделения ОАО «РЖД», признав его виновным в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения, сообщает приволжская транспортная прокуратура.
Действуя по разработанной им самим схеме хищения имущества, начальник Жигулевской дистанции пути в конце 2015 списал как уложенные в железнодорожный путь 21 новый рельс, которые продал за 200 тысяч рублей руководителю одной из коммерческих организаций, осуществляющих деятельность по ремонту и обслуживанию верхних строений пути. Деньги за незаконные действия были перечислены на банковскую карту его сестры.
Злоумышленник не подозревал, что каждый его шаг и действия его покупателя отслеживаются правоохранительными органами. Необходимо отметить, что уголовное дело было возбуждено лишь благодаря вмешательству транспортной прокуратуры, добившейся от владельца похищенного имущества — ОАО «РЖД» заявления о причиненном ущербе, размер которого составил почти миллион рублей — более 922 тысяч рублей.
В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, однако от дачи показаний отказался.
За совершение имущественного преступления суд приговорил бывшее должностное лицо к штрафу 250 тысяч рублей. Со своего места работы в связи с содеянным ему пришлось уволиться.
В целях обеспечения исполнения приговора судом сохранен наложенный на принадлежащий осужденному автомобиль Toyota LAND CRUISER 200. Предмет преступления возвращен его балансодержателю — структурному подразделению ОАО «РЖД».