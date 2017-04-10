Машинист катка случайно задавил коллегу

29 сентября обвиняемый и погибший работали машинистами катков на дороге «Болгары — Юго-Камский — Крылово» в Пермском районе. Они одновременно двигались друг за другом на спецтехнике, выравнивая асфальт.

Машинист одного из катков обнаружил неисправность и остановился. Он вышел и стал искать причину. Машинист второго катка в этот момент двигался задним ходом. Он не заметил коллегу и совершил на него наезд. От полученных травм пострадавший скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд.