Машинист катка случайно задавил коллегу
Сотрудник
Сотрудник
29 сентября обвиняемый и погибший работали машинистами катков на дороге «Болгары —
Машинист одного из катков обнаружил неисправность и остановился. Он вышел и стал искать причину. Машинист второго катка в этот момент двигался задним ходом. Он не заметил коллегу и совершил на него наезд. От полученных травм пострадавший скончался.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд.