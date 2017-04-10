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15:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Сети появилось видео пожара в микрорайоне Парковый в Перми

Пожарные эвакуировали женщину.

Пожар произошёл на балконе многоэтажки в микрорайоне Парковый днём 10 апреля. Загорелись вещи на балконе. Чёрный дым клубами валил, заволакивая окна квартир выше.

Очевидцы выложили фото и видео в социальные сети. На кадрах видео пожарные поднимаются к балкону, тушат огонь, разбивают окно балкона этажом выше, чтобы убедиться, что огонь не перекинулся туда. В комментариях пермяки добавляют, что до приезда пожарных на горящем балконе раздались два хлопка. «Видимо, взорвались какие-то баллоны», — предполагают свидетели ЧП.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказали, что пожарные эвакуировали женщину. С ней всё в порядке. На пожаре никто не пострадал.

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