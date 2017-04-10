В Калининграде женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа

Инцидент произошел в Московском районе областного центра. Около 22:00 участковому полиции на служебный мобильный телефон позвонила 43-летняя жительница многоквартирного дома, расположенного на улице Судостроительной. Женщина рассказала, что её избил муж, угрожая при этом физической расправой. Квартира, где проживают супруги, расположена на первом этаже и, чтобы спастись, потерпевшая выпрыгнула в окно. 38-летний подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Мужчина будет привлечен к административной ответственности за побои. Кроме того, в ходе проверки, полицейский установил, что во время ссоры подозреваемый душил супругу, высказывая в её адрес угрозы убийством. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.