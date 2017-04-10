Волонтера «Города без наркотиков» задержали с гашишем

В Верхней Пышме по подозрению в сбыте гашиша задержан волонтер фонда «Город без наркотиков». Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент организации Андрей Кабанов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Верхняя Пышма при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 гр. гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ “Город без наркотиков”. В данный момент оба находятся под домашним арестом», — прокомментировал ситуацию Кабанов (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Как уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МВД РФ, у молодых людей, задержанных на прошлой неделе, было изъято 140 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ.