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16:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Волонтера «Города без наркотиков» задержали с гашишем

При попытке сбыта.

Источник: УралИнформБюро

В Верхней Пышме по подозрению в сбыте гашиша задержан волонтер фонда «Город без наркотиков». Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент организации Андрей Кабанов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Верхняя Пышма при попытке продажи был задержан гражданин, у которого при себе находилось более 100 гр. гашиша. Задержанный указал на сообщника, который является действующим волонтером НО БФ “Город без наркотиков”. В данный момент оба находятся под домашним арестом», — прокомментировал ситуацию Кабанов (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Как уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского ГУ МВД РФ, у молодых людей, задержанных на прошлой неделе, было изъято 140 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ.

Фонд «Город без наркотиков» был организован в 1998 году. Одним из его основателей является нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. ГБН не раз попадал в скандальную хронику. Так, в апреле 2015 года бывший вице-президент фонда Евгений Маленкин был признан виновным в незаконном лишении свободы реабилитанток, приобретении и хранении наркотиков, а также в использовании шпионских спецсредств.

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