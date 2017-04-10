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18:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородец купил 160 тонн ядовитых веществ для производства «незамерзайки»

Следователи успели изъять из оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.

Житель Нижегородской области производил незамерзающую стеклоомывающую жидкость из ядовитых веществ. За свои химические «опыты» ему придется ответить в суде.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в 2016 году обвиняемый организовал производство «незамерзайки», взяв в аренду производственные помещения с необходимым технологическим оборудованием.

Для существенного снижения затрат на производство продукции он приобрел партию ядовитого вещества — 160 тонн метилового спирта на общую сумму 2,5 млн рублей.

При этом на этикетках, которые предприниматель клеил на свою «продукцию», было указано, что в составе жидкости не содержится метанола.

Получив производственным путем продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт, опасный для жизни и здоровья человека, обвиняемый, заведомо зная, что она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и запрещена для продажи, сбывал стеклоомывающую жидкость.

В декабре 2016 года противоправная деятельность обвиняемого была пресечена. В отношении не было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта»).

Следователи успели изъять из оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

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