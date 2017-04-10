Нижегородец купил 160 тонн ядовитых веществ для производства «незамерзайки»

Житель Нижегородской области производил незамерзающую стеклоомывающую жидкость из ядовитых веществ. За свои химические «опыты» ему придется ответить в суде.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в 2016 году обвиняемый организовал производство «незамерзайки», взяв в аренду производственные помещения с необходимым технологическим оборудованием.

Для существенного снижения затрат на производство продукции он приобрел партию ядовитого вещества — 160 тонн метилового спирта на общую сумму 2,5 млн рублей.

При этом на этикетках, которые предприниматель клеил на свою «продукцию», было указано, что в составе жидкости не содержится метанола.

Получив производственным путем продукцию, содержащую в своем составе метиловый спирт, опасный для жизни и здоровья человека, обвиняемый, заведомо зная, что она не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и запрещена для продажи, сбывал стеклоомывающую жидкость.

В декабре 2016 года противоправная деятельность обвиняемого была пресечена. В отношении не было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта»).

Следователи успели изъять из оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.

Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.