Ольшанское водохранилище на Закарпатье утопает в мусоре — ОГА

В связи с ЧП губернатор области Геннадий Москаль распорядился очистить водохранилище от мусора.

«Это одно из самых живописных мест на Закарпатье, а сейчас водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре, который с таянием снега снесли горные реки то ручейки. После Пасхи стартует туристический сезон, поэтому за эти дни, в пятницу, Хустская и Межгорская райгосадминистрации, “Облэнерго”, на балансе которого находится Ольшанское водохранилище, а также Госслужба по чрезвычайным ситуациям должны сделать максимум для расчистки мусора», — цитирует Москаля пресс-служба ОГА.

Ольшанское водохранилище Теребля-Рицкой ГЭС на грани экологической катастрофы.

Также Москаль дал поручение Государственной экологической инспекции активизировать работу по привлечению к ответственности руководителей государственной власти и местного самоуправления (прежде всего глав городов, поселков, сел и объединенных территориальных общин), которые ничего не делают для расчистки вверенной им территории.