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17:40 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Румынии белорус после полбутылки водки сбил двух велосипедистов и устроил погоню

Белорусский дальнобойщик сбил двух велосипедистов в Румынии. Нарушитель пытался скрыться с места ДТП, но его задержали, сообщает TUT.BY со ссылкой на местное издание Romania-insider.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Происшествие случилось в прошедшие выходные в городе Галац. Полиция пыталась остановить фуру после наезда на велосипедистов, но белорус продолжал движение и скоро протаранил еще одну машину. После долгой погони автомобиль получилось остановить. Водителя задержали.

За рулем грузовика находился 29-летний дальнобойщик из Беларуси. Оказалось, что он был пьян. Как рассказал нарушитель, он употребил полбутылки водки из-за проблем на работе.

Мужчину арестовали. Его обвиняют в покушении на убийство, умышленном нанесении телесных повреждений, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места ДТП.

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