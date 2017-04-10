В Башкирии бывшего мэра Агидели отправили за решетку

Краснокамский межрайонный суд РБ вынес приговор Олегу Крысину за получение взятки в крупном размере. Инцидент произошел еще год назад: 11 августа главу администрации Агидели поймали с поличным, когда он получил 450 тысяч рублей от представителя коммерческого предприятия.

В суде установлено, что чиновник пообещал без конкурса выделить фирме 10 тысяч кубометров грунта, а за это потребовал вознаграждение — 600 тысяч рублей. Тогда предприниматель рассказал обо всем правоохранителям. После, при передаче денег, мэра задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

— При допросе в качестве обвиняемого мужчина вину не признал. До решения суда следователи наложили арест на счета, акции и трехкомнатную квартиру в Нефтекамске, — отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.

В итоге, по данным республиканской прокуратуры, суд назначил Олегу Крысину 7 лет 2 месяца колонии строгого режима и штраф — 6 миллионов рублей.