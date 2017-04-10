Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
"Мир беспощадно тесен": светский обозреватель о муже Савельевой
Мнение: как Россия ответит на теракт
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Три простых способа готовить быстрее
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
Эксперт о том, как 4 танка США пойдут на РФ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17:25 (мск), источник: РИА Новости

Власти Таганрога рассказали о состоянии дома, где произошел взрыв газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Жизнеспособность пятиэтажного дома в Таганроге Ростовской области, где произошел взрыв газа, унесший жизни двух человек, не нарушена, сообщил журналистам глава администрации города Андрей Лисицкий.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, 9 апреля в квартире на пятом этаже в доме по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате два человека погибли и трое, по данным областной прокуратуры, пострадали. Три квартиры в результате взрыва разрушены, еще десять частично пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Специалисты не нашли повреждений газового оборудования в квартире, где произошел взрыв.

«По обследованиям, которые проводились вчера, в том числе при участии МЧС РФ, жизнеспособность всего здания не нарушена, то есть степень износа 2 и 4 подъездов — 81 и 82%, что связано в том числе и со сроком эксплуатации, это состояние позволяет гражданам жить в квартирах в этих подъездах. Состояние наиболее пострадавшего от взрыва третьего подъезда — 42%, здесь, конечно, требуются аварийно-восстановительные работы», — цитирует пресс-секретарь Лисицкого.

Глава администрации добавил, что сейчас ведется работа по составлению списков пострадавших и определения размеров материальной помощи. Весь дом объявлен зоной ЧС, поэтому каждый его житель получит по 5 тысяч рублей вне зависимости оттого, пострадал ли от взрыва или нет, при утрате имущества из городского бюджета жильцам выделят от 50 до 70 тысяч рублей.

Ранее также сообщалось, что из городского бюджета выделяется по 250 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшим — по 100 тысяч рублей. Из областного бюджета выделят 1 миллион рублей семьям погибших, от 200 до 400 тысяч рублей семьям пострадавших. Кроме того, предусмотрена компенсация по потере имущества (единовременная выплата в 10 тысяч рублей), затем пострадавшие получат от 50 до 100 тысяч рублей — в зависимости от ущерба.

«После того, как мы проведем демонтаж пятого, четвертого и, в зависимости от необходимости, третьего этажа третьего подъезда, и убедимся в том, что проживание в остальных подъездах безопасно, то подключим 1, 2 и 4 подъезды к системам жизнеобеспечения, такая возможность есть, и жители вернутся в свои дома», — уточнил Лисицкий.

В настоящее время открыт пункт временного размещения на базе гостиницы «Таганрог», 64 жильцам дома, которых изначально разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу. По словам Лисицкого, 47 человек изъявили желание расселиться в гостинце.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против РФ
Песков: Встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Олимпийские коттеджи распродадут через интернет
В Петербурге подешевело вторичное жилье
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь