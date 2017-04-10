В Воронеже на видео сняли задержание группы серийных грабителей банков

Полицейские поймали группу банковских грабителей. Четверых жителей Воронежа от 30 до 38 лет подозревают в серии преступлений в нашей области и Липецкой.

По данным МВД, злоумышленники в масках врывались в офисы банков. Там они под угрозой оружия похищали деньги. Причиненный ущерб обычно составлял от 80 до 200 тысяч рублей.