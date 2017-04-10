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16:32 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на видео сняли задержание группы серийных грабителей банков

Мужчин поймали с поличным.

Полицейские поймали группу банковских грабителей. Четверых жителей Воронежа от 30 до 38 лет подозревают в серии преступлений в нашей области и Липецкой.

По данным МВД, злоумышленники в масках врывались в офисы банков. Там они под угрозой оружия похищали деньги. Причиненный ущерб обычно составлял от 80 до 200 тысяч рублей.

«Подозреваемых задержали с поличным в момент кражи из табачной лавки в Советском районе Воронежа, — пояснили в пресс-службе регионального МВД. — При них обнаружили радиостанции и устройства для вскрытия замков».

Задержание подозреваемых правоохранители сняли на видео. На записи запечатлели мужчин, лежащих на полу. Руки их заведены за спину. Рядом лежат клетчатые сумки, набитые сигаретами.

Также нашли машину, на которой перемещались подозреваемые. Сейчас все они находятся в следственном изоляторе. По фактам кража и грабежей возбудили уголовные дела.

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В Воронеже на видео сняли задержание группы серийных грабителей банков
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