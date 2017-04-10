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17:38 (мск), источник: Sputnik.by

Милиция нашла уличного убийцу из Гатово

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Сотрудники милиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве на улице жителя поселка Гатово, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

Убийство в поселке под Минском произошло поздно вечером 2 апреля: между мужчиной и группой молодых людей произошел конфликт, переросший в поножовщину — от полученных ранений один из парней получил удар ножом и скончался.

«Вчера днем задержан мужчина, которого разыскивали за причинение смертельного ножевого ранения молодому человеку», — сказали в УВД.

По информации милиции, задержанный — 48-летний местный житель, который ранее ни разу не привлекался к административной и к уголовной ответственности.

Сейчас оперативники совместно с работниками Минского районного отдела Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания.

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