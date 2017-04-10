Пешеходный мост провалился в реку в Кокшетау

Деревянный мост развалился в субботу, 8 апреля, однако некоторые жители города продолжали переходить по нему на противоположный берег реки. При этом примерно в 100 метрах располагается автомобильный мост с пешеходной дорожкой.

Во избежание несчастных случаев местные власти временно закрыли переход и выставили рядом патруль.