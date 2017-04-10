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16:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пешеходный мост провалился в реку в Кокшетау

АСТАНА, 10 апр — Sputnik. В Кокшетау дощатый пешеходный переход провалился в реку Кылшакты, местные власти его временно закрыли.

Источник: Sputniknews.kz

Деревянный мост развалился в субботу, 8 апреля, однако некоторые жители города продолжали переходить по нему на противоположный берег реки. При этом примерно в 100 метрах располагается автомобильный мост с пешеходной дорожкой.

Во избежание несчастных случаев местные власти временно закрыли переход и выставили рядом патруль.

«Скорее всего, причиной стало подмыв опоры пешеходного перехода из-за поднятия уровня реки. После того как уровень спадет, будет проведен осмотр моста. Сейчас рано что-либо говорить», — отметили в управлении по ЧС Кокшетау.

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