Пешеходный мост провалился в реку в Кокшетау
АСТАНА, 10 апр — Sputnik. В Кокшетау дощатый пешеходный переход провалился в реку Кылшакты, местные власти его временно закрыли.
АСТАНА, 10 апр — Sputnik. В Кокшетау дощатый пешеходный переход провалился в реку Кылшакты, местные власти его временно закрыли.
Деревянный мост развалился в субботу, 8 апреля, однако некоторые жители города продолжали переходить по нему на противоположный берег реки. При этом примерно в 100 метрах располагается автомобильный мост с пешеходной дорожкой.
Во избежание несчастных случаев местные власти временно закрыли переход и выставили рядом патруль.
«Скорее всего, причиной стало подмыв опоры пешеходного перехода