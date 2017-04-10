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16:55 (мск), источник: Tengrinews

Житель Алматинской области отобрал коляску у инвалида

Полиция Алматинской области задержала жителя Есика по подозрению в краже инвалидной коляски, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

9 апреля к полицейским Енбекшиказахского РУВД обратился за помощью 50-летний мужчина- колясочник, являющийся инвалидом I группы. Он рассказал, что неизвестный, используя его беспомощное состояние, без всяких объяснений открыто на улице отобрал у него инвалидную коляску.

«После его обращения были организованы соответствующие мероприятия, по результатам которых установлен 28-летний житель Есика, обоснованно подозреваемый в совершении грабежа. Полицейским при санкционированном обыске дома подозреваемого удалось обнаружить похищенную им инвалидную коляску. Сейчас она уже возвращена законному владельцу», — сообщили в полиции.

Как отметили в полиции, задержанный в оправдание своего циничного поступка пояснил, что был пьян и коляску собирался подарить родственнице, также якобы являющейся инвалидом.

Расследование по факту грабежа продолжается в производстве сотрудников Енбекшиказахского РУВД. Подозреваемый мужчина на время расследования отпущен под подписку о невыезде.

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