БЦ «Аквилон» не работает из-за коробки в лифте

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в «Аквилоне» на Новолитовской улице, 15 г, объявили эвакуацию в районе 16 часов. По громкой связи посетителей и сотрудников офисов предупредили, что в одном из помещений обнаружен «неопознанный предмет» и попросили выйти на улицу до выяснения обстоятельств.

По информации нашего издания, в бизнес-центре сейчас ждут приезда правоохранительных органов. По предварительной информации, работу «Аквилона» временно остановила обнаруженная в лифте коробка.