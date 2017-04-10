БЦ «Аквилон» не работает из-за коробки в лифте
Бесхозный предмет выгнал на улицу посетителей и сотрудников крупного
Бесхозный предмет выгнал на улицу посетителей и сотрудников крупного
Как сообщили «Фонтанке» читатели, в «Аквилоне» на Новолитовской улице, 15 г, объявили эвакуацию в районе 16 часов. По громкой связи посетителей и сотрудников офисов предупредили, что в одном из помещений обнаружен «неопознанный предмет» и попросили выйти на улицу до выяснения обстоятельств.
По информации нашего издания, в