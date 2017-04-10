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17:49 (мск), источник: Фонтанка

БЦ «Аквилон» не работает из-за коробки в лифте

Бесхозный предмет выгнал на улицу посетителей и сотрудников крупного бизнес-центра в Выборгском районе Петербурга днём 10 апреля. Работа остановлена до приезда полиции.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в «Аквилоне» на Новолитовской улице, 15 г, объявили эвакуацию в районе 16 часов. По громкой связи посетителей и сотрудников офисов предупредили, что в одном из помещений обнаружен «неопознанный предмет» и попросили выйти на улицу до выяснения обстоятельств.

По информации нашего издания, в бизнес-центре сейчас ждут приезда правоохранительных органов. По предварительной информации, работу «Аквилона» временно остановила обнаруженная в лифте коробка.

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