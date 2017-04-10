Казахстанцев нет среди задержанных со следами взрывчатки в московском метро

По информации российских СМИ, в московском метрополитене усилены меры безопасности. Сообщается, что в результате предпринятых мер на трех станциях при прохождении проверочных мероприятий были пойманы выходцы из Кыргызстана и Казахстана со следами взрывчатых веществ на руках.

При этом заместитель начальника УВД на Московском метрополитене Владимир Микушин сообщил посольству РК, что казахстанцев среди задержанных со следами взрывчатых веществ на руках нет.

Задержания произошли на станциях «Таганская», «Каховская» и «Коломенская».

«Все они вскоре были освобождены, так как специальные приборы для обнаружения взрывчатых веществ сработали некорректно», — говорится в сообщении посольства.