На Луганщине задержали участника масштабных газовых махинаций времен Януковича
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых махинаций времен президентства Виктора Януковича.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых махинаций времен президентства Виктора Януковича.
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В сентябре 2016 года злоумышленник, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске Луганской области, куда он прибыл по личным делам.
Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.