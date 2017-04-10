Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Три простых способа готовить быстрее
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16:43 (мск), источник: УНИАН

На Луганщине задержали участника масштабных газовых махинаций времен Януковича

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области участника газовых махинаций времен президентства Виктора Януковича.

Источник: УНИАН

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались средства ДК «Газ Украины» и НАК «Нафтогаз Украины». Оперативники спецслужбы, в частности, установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 млн грн. По заключениям экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн грн.

В сентябре 2016 года злоумышленник, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске Луганской области, куда он прибыл по личным делам.

Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В оккупированном Крыму менее 20 жителей захотели проходить службу на территории РФ
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против РФ
Песков: Встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь