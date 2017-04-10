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17:38 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на улице Мичурина образовался провал, в котором автомобилисты теряют колеса

Весенние дороги города снова преподносят сюрпризы.

Легендарные самарские «подземные черви» снова нанесли удар по дорожной инфраструктуре города. В понедельник, 10 апреля, на улице Мичурина близ перекрестка с Осипенко образовался круглый провал радиусом в 1 метр.

Не обошлось и без потерь среди автомобилистов. Так, самарец Алексей Егоров не заметил новообразования под колесами своего ВАЗ-2112.

— Ехали по крайней правой полосе, яма даже не заметна была, вильнули рулем и влетели туда. Пробили колесо. Следом еще девушка на KIA тоже туда же влетела. Хорошо, что запаски у обоих были. В городе не дороги, а кошмар какой-то, — рассказал молодой человек корреспонденту портала ProGorodSamara.ru.

Через несколько часов на злополучном месте появилось ограждение, предупреждающее о дорожном дефекте водителей транспортных средств. Интересно, что ни дорожников, ни коммунальщиков вокруг ямы не обнаружилось.

Алексей Егоров, потерявший покрышку, хотел бы получить ответ дорожников, почему на одной из центральных улиц города образовываются такие провалы. И существуют даже удачные прецеденты в нашем городе получения таких ответов. Например, в 2016 году самарчанка Анастасия Анисимова отсудила у МП «Благоустройство» 100 тыс. рублей за разбитую машину в яме на улице Кабельной.

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