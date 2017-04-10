Правоохранители ищут источник слухов о смерти иркутского губернатора

Правоохранительные органы Приангарья заинтересовались ложными сообщениями о смерти губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которые распространялись рядом региональных СМИ в течение последней недели марта. После распространения этой информации, руководство Иркутской области обратились в прокуратуру, Роскомнадзор и другие надзорные органы.

Как пишет сетевое издание «Блокнот.RU», история «гибели» губернатора Иркутской области была уже не первой «информационной атакой» на лидера региона за последнее время. Издание напоминает, о скандале в январе 2017 года, когда местные СМИ распространили информацию, что в сладких подарках для детей нашли червей и плесень. Однако в правительстве Иркутской области эту информацию опровергли: в действительности, никаких червей в подарках для иркутских малышей не было.

Затем начали раскручивать историю с шоколадными конфетами, которые неизвестные пытались передать Левченко. В пакет с конфетами были насыпаны черви, похожие на те, что продаются в специализированных магазинах для любителей рыбалки.

В конце же марта с подачи ряда иркутских информационных сайтов в федеральные СМИ просочилась ложная новость о кончине 63-летнего Левченко в одной из московских клиник. Важно отметить, что после того, как эта информация широко разошлась, публикация с сайта была удалена. Однако были сделаны скриншоты, которые и передали в правоохранительные органы.

Выяснить доподлинно, кто «заказал Левченко» — дело правоохранителей. Однако, как пишет «Блокнот.RU» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, «информационные атаки на губернатора Иркутской области могут быть спровоцированы определенными бизнес-структурами, которые не устраивает позиция руководства региона по реконструкции международного аэропорта «Иркутск».

Напомним, губернатор Сергей Левченко региона настаивает на том, что аэропорт должен остаться в собственности региона, а, следовательно, никакой конкурсной продажи частному собственнику быть не может. Кроме того, губернатор считает, что необходимы инвесторы, которые не только модернизируют аэропорт, но и построят новый авиаузел. «Это два связанных друг с другом проекта, — заявил Левченко. — Одна модернизация существующего аэропорта в Иркутске проблем не решит — он окружен городом». «Для развития нужна новая площадка. По нашим подсчетам, строительство нового аэропорта за пределами Иркутска займет примерно семь лет. Именно на это время нужно модернизировать существующий порт. Мы уже провели ремонт взлетно-посадочной полосы, сейчас будем заказывать проект под строительство нового международного терминала», — отметил губернатор.

Теперь выяснять, кто же стоит за распространением ложной информации, будут правоохранительные и надзорные органы.