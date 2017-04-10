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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Стрельба на АЗС в Подмосковье произошла из-за массовой драки перевозчиков

В результате конфликта один человек погиб и двое были ранены.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — К стрельбе с жертвами на автозаправочной станции в Домодедовском районе Московской области привела массовая драка частных перевозчиков, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

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«По предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами частных перевозчиков», — сказал собеседник агентства.

Точное число участников конфликта устанавливается. По словам источника, правоохранительные органы разыскивают участников драки и два автомобиля «Газель».

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в областном главке СКР сообщили, что один человек погиб и двое доставлены в реанимацию в результате стрельбы на АЗС в Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

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