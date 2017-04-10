В Бобруйске эвакуировали 80 человек из-за бесхозного пакета
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске эвакуировали 80 человек
10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске эвакуировали 80 человек
Инцидент произошел 9 апреля около 12.00 часов в
«При обследовании пакета саперами была обнаружена коробка, а в ней — икона. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Владелец пакета не установлен. Икона передана в храм, где нам пояснили, что такие случаи были и ранее: люди оставляли иконы у входа в храм, желая остаться неизвестными», — рассказал Дмитрий Игнатович.