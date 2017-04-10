В Бобруйске эвакуировали 80 человек из-за бесхозного пакета

Инцидент произошел 9 апреля около 12.00 часов в Свято-Никольском храме в Бобруйске. Горожане собрались на службу по случаю Вербного воскресенья. Внимание одного из сотрудников милиции, охранявшего общественный порядок, привлек стоявший у входа в церковь бесхозный пакет с коробкой внутри. Было принято решение о вызове на место саперно-пиротехнической группы в/ч 5527 и эвакуации служащих храма и посетителей. На безопасное расстояние были эвакуированы 80 человек. Автомобильное движение не перекрывалось.

«При обследовании пакета саперами была обнаружена коробка, а в ней — икона. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Владелец пакета не установлен. Икона передана в храм, где нам пояснили, что такие случаи были и ранее: люди оставляли иконы у входа в храм, желая остаться неизвестными», — рассказал Дмитрий Игнатович.