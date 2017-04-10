Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Мнение: как Россия ответит на теракт
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
"Массовое убийство у вас дома": Собчак обратилась к Путину
Россия дает адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17:39 (мск), источник: БЕЛТА

В Бобруйске эвакуировали 80 человек из-за бесхозного пакета

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске эвакуировали 80 человек из-за бесхозного пакета, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 9 апреля около 12.00 часов в Свято-Никольском храме в Бобруйске. Горожане собрались на службу по случаю Вербного воскресенья. Внимание одного из сотрудников милиции, охранявшего общественный порядок, привлек стоявший у входа в церковь бесхозный пакет с коробкой внутри. Было принято решение о вызове на место саперно-пиротехнической группы в/ч 5527 и эвакуации служащих храма и посетителей. На безопасное расстояние были эвакуированы 80 человек. Автомобильное движение не перекрывалось.

«При обследовании пакета саперами была обнаружена коробка, а в ней — икона. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Владелец пакета не установлен. Икона передана в храм, где нам пояснили, что такие случаи были и ранее: люди оставляли иконы у входа в храм, желая остаться неизвестными», — рассказал Дмитрий Игнатович.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
Беларусь и Россия договорились о новом кредите примерно в $1 млрд - Семашко
Поезд Москва-Брест и электричка столкнулись на западе Москвы
Кремль назвал малореалистичным законопроект Милонова о соцсетях
Глава МИД Британии заявил об обсуждении новых санкций против РФ
Песков: Встречи с Тиллерсоном в графике Путина пока нет
МИД РФ призвал находящихся в Египте россиян избегать людных мест
Топилин рассказал, как повысить средний размер пенсии
Капсула с тремя членами экипажа МКС приземлилась в Казахстане
МИД Израиля осудил высказывание Ле Пен о Холокосте
Спорт
Кучерову — «Харта»: каким был сезон для наших в НХЛ Никита Кучеров стал лучшим российским бомбардиром, Сергей Бобровский был непробиваем
Авто
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин (видео) Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии из-за весенней распутицы не могут преодолеть федеральную трассу А-121 «Сортавала»
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами У обеих певиц родились третьи по счету дети — сыновья.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь