Задержан человек, который помогал подозреваемым в покушении на Влада Плахотнюка

Мужчина помог незаконно пересечь границу двум киллерам, которые прибыли из Украины, чтобы подготовить покушение на лидера ДПМ.

Полиции предстоит выяснить, был ли задержанный вовлечён в дальнейшую подготовку преступления. Информацию для Publika.md подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомни, в пятницу попытку убийства председателя Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка предотвратили полицейские и прокуроры нашей страны совместно с украинскими правоохранительными органами. Спецоперации провели на территории обоих государств.