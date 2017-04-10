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18:02 (мск), источник: Publika.md

Задержан человек, который помогал подозреваемым в покушении на Влада Плахотнюка

Несколько часов назад правоохранители задержали мужчину, который помог подозреваемым в покушении на Влада Плахотнюка проникнуть в Молдову.

Источник: Publika.md

Мужчина помог незаконно пересечь границу двум киллерам, которые прибыли из Украины, чтобы подготовить покушение на лидера ДПМ.

Полиции предстоит выяснить, был ли задержанный вовлечён в дальнейшую подготовку преступления. Информацию для Publika.md подтвердил источник в правоохранительных органах.

Напомни, в пятницу попытку убийства председателя Демпартии Молдовы Влада Плахотнюка предотвратили полицейские и прокуроры нашей страны совместно с украинскими правоохранительными органами. Спецоперации провели на территории обоих государств.

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