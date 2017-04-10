С доходного дома на Восстания посыпалась штукатурка

Как сообщили «Фонтанке» читатели, штукатурка с пятиэтажного дореволюционного дома на углу с переулком Ульяны Громовой посыпалась ещё в субботу, но и в понедельник, 10 апреля, тротуар был усыпан обломками. В администрации Центрального района пояснили, что сегодня обрушения не было: управляющая компания проводит плановые работы и отбивает опасные участки. После жалоб горожан здание дополнительно осмотрели альпинисты и огородили территорию.

«Плановым» работам предшествовал ремонт в квартире дома. Владелец нанял фирму по установке окон, в ходе замены облицовка была повреждена и посыпалась на улицу.

По данным «Фонтанки», после проверки 13-го дома по улице Восстания, сотрудники управляющей компании днем 10 апреля перешли на соседнее, 11-е здание, где практически осыпался большой пласт штукатурки. Фасад простучали и выполнили герметизацию. На вторник, 11 апреля, запланированы работы по адресу Восстания, 15.