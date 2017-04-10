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18:35 (мск), источник: Фонтанка

С доходного дома на Восстания посыпалась штукатурка

Замена окон в здании XIX века на улице Восстания, 13, в Петербурге закончилась обрушением облицовки фасада. В администрации района утверждают, что всё по плану.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, штукатурка с пятиэтажного дореволюционного дома на углу с переулком Ульяны Громовой посыпалась ещё в субботу, но и в понедельник, 10 апреля, тротуар был усыпан обломками. В администрации Центрального района пояснили, что сегодня обрушения не было: управляющая компания проводит плановые работы и отбивает опасные участки. После жалоб горожан здание дополнительно осмотрели альпинисты и огородили территорию.

«Плановым» работам предшествовал ремонт в квартире дома. Владелец нанял фирму по установке окон, в ходе замены облицовка была повреждена и посыпалась на улицу.

По данным «Фонтанки», после проверки 13-го дома по улице Восстания, сотрудники управляющей компании днем 10 апреля перешли на соседнее, 11-е здание, где практически осыпался большой пласт штукатурки. Фасад простучали и выполнили герметизацию. На вторник, 11 апреля, запланированы работы по адресу Восстания, 15.

Между тем штукатурка сыпалась в доме с несчастливым номером и раньше. Меньше трех лет назад глава Российского этнографического музея Владимир Грусман, который живет в 13-м доме по улице Восстания, просил проверить законность строительства мансарды. Из-за работ у жителей квартир верхних этажей здания по потолку и стенам пошли трещины, начала рушиться штукатурка.

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